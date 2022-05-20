ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пентагон спростував використання Росією лазерної зброї в Україні

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 20 травня 2022 23:08
Пентагон спростував використання Росією лазерної зброї в Україні Фото: Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони Сполучених Штатів не знайшло доказів застосування РФ лазерної зброї у війні проти України. Використання лазерів заявляла Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Пентагоні не змогли підтвердити застосування російською армією лазерів на території України. Після заяви РФ про використання лазерної зброї для збиття українських безпілотників американці не виявили ознак на підтвердження цих слів.

"У нас немає жодних доказів використання лазерів, принаймні як зброї, в Україні. Жодного підтвердження цьому немає", – розповів речник Пентагону Джон Кірбі.

Росія цього тижня оголосила про використання "потужних лазерів нового покоління" в умовах війни. Зокрема, російський віце-прем'єр-міністр Борисов заявив про застосування в Україні бойового лазеру "Задіра".

До слова, Пентагон анонсував зустріч групи військово-технічної підтримки України в онлайн-форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна ВС РФ Війна Росії проти України
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків