Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін також заявив, що РФ буде працювати з будь-якою новою владою України

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що чинна влада України "не здатна врегулювати ситуацію на Донбасі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Путін також заявив, що РФ буде працювати з будь-якою новою владою України. Він також зазначив, що "іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися".

"Поки такі люди будуть при владі в Києві, навряд чи можемо розраховувати на мирне вирішення питань на цих територіях (на Донбасі, - ред.)...Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому, хто б це не був, ... прийдуть до висновку про те, що іншого шляху, крім мирного, не існує, і потрібно виконувати мінські угоди", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що розраховує на те, що йому вдасться вибудовувати відносини і домовлятися з новим керівництвом України.

Додамо, у вересні поточного року Україна прийняла рішення про розірвання договору про дружбу з Росією, Україна передала РФ ноту про розірвання договору, в якій детально обґрунтовуються всі порушення Росією положень цього договору.