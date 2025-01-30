Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко, как Трамп, - президент Финляндии

Российского диктатора Владимира Путина нужно заставлять к переговорам как это делает президент Дональд Трамп, а не склонять к ним.
Об этом заявил Президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям Трампа достичь мира в Украине. Он предположил, что в ближайшие месяцы в Украине возможно перемирие.
"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от трех до шести месяцев, а затем и мирных переговоров", - сказал президент Финляндии.
По его словам, в ближайшие месяцы и дни Украину необходимо поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию на будущих возможных переговорах.
Относительно шансов посадить за стол переговоров Путина, Стубб считает, что его нужно принуждать к диалогу, а не склонять к нему. Президент Финляндии отметил метод Трампа, который выдвинул России ультиматум.
"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп", - отметил Стубб.
Он также убежден, что нет рисков обсуждения мира в Украине без участия самой Украины.
По словам финляндского президента, Европа также должна участвовать в этом диалоге в той или иной форме, поскольку в нем решается и будущее европейских структур безопасности.
Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп призвал диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы завершить полномасштабную войну. В противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.
Путин, в свою очередь, пожаловался на то, что Киевом запрещено вести диалог с Россией.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп пообещал работать над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он отметил, что хотел бы участия Китая в мирном процессе.
Кроме того, президент США отмечал, что хочет встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
Больше о том, что готовит Трамп и когда могут начаться переговоры по завершению войны - в материале РБК-Украина.
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