Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко, как Трамп, - президент Финляндии

Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям Трампа достичь мира в Украине. Он предположил, что в ближайшие месяцы в Украине возможно перемирие.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от трех до шести месяцев, а затем и мирных переговоров", - сказал президент Финляндии.

По его словам, в ближайшие месяцы и дни Украину необходимо поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию на будущих возможных переговорах.

Относительно шансов посадить за стол переговоров Путина, Стубб считает, что его нужно принуждать к диалогу, а не склонять к нему. Президент Финляндии отметил метод Трампа, который выдвинул России ультиматум.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп", - отметил Стубб.

Он также убежден, что нет рисков обсуждения мира в Украине без участия самой Украины.

По словам финляндского президента, Европа также должна участвовать в этом диалоге в той или иной форме, поскольку в нем решается и будущее европейских структур безопасности.