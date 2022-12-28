Путин расширил возможности "рупоров" Кремля: аналитики назвали цель

Кремль все активнее интегрирует избранных военкоров в свои кампании в попытке восстановить доминирующее положение в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Известный российский журналист, участвовавший в боевых действиях в оккупированной Донецкой области, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному каналу, в котором рассказал ключевые кремлевские нарративы о мобилизации и поддержке военных действий.

Военкор обвинил мобилизованных мужчин в слабости, которые жалуются своим женам на плохие условия на передовой. Он также сделал сексистское замечание о том, что российские женщины обращаются к эмоциям, и призвал их воздержаться от жалоб на проблемы мужей.

Он раскритиковал россиян, покинувших страну в знак протеста против войны, заявив, что им не хватает уважения к своему народу.

Журналист преуменьшил сообщения о плохих условиях на передовой, отметив, что эти условия являются исключительно ошибкой местных командиров.

Эти заявления согласуются с недавним признанием президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны России проблем с мобилизацией и обеспечением поддержки войны, которые, вероятно, направлены на подготовку российского общества к затяжной войне, считают эксперты.

Кремль также активизировал свои усилия по кооптированию известных блогеров, предлагая им руководящие должности, что, в свою очередь, позволяет им усиливать некоторые элементы официальной риторики.

Назначенный Путиным в Российский совет по правам человека журналист, распространил официальное заявление совета о том, что он не получал никакой информации о насильственной мобилизации заключенных для участия в войне

Он также выразил воодушевление перспективой изложить свои опасения непосредственно министру обороны России Сергею Шойгу во время первого заседания рабочей группы 28 декабря.

Назначение Путиным этих блогеров и журналистов на официальные должности свидетельствует о том, что он одобряет их крайние, а иногда и геноцидные заявления.

Кремль мог бы значительно выиграть от интеграции мнений некоторых видных блогеров в свое информационное пространство, но вряд ли Путин это будет эффективным для информационного пространства.

РБК-Украина сегодня сообщало, что президент РФ Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится как можно скорее прекратить войну против Украины.

Ранее мы писали об истерике Путина: аналитики ISW проанализировали реакцию России на передачу Украине ЗРК Patriot.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО".

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