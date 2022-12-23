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Путин пытается снять с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине, - ISW

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Пятница 23 декабря 2022 04:16
Путин пытается снять с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Кремля Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится поскорее прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время, как указывают аналитики, диктатор подчеркивает, что РФ не будет увеличивать темпы "СВО", поскольку это приведет к "неоправданным потерям".

"Эти заявления являются частью консолидированных усилий, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше идет на большие жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", - объясняют в ISW.

Специалисты напомнили, что армия России не одержала никаких значительных побед в Украине после захвата Лисичанска 3 июля.

"Путин и чиновники министерства обороны РФ неоднократно выступали в последние дни и предлагали расплывчатые оправдания военным неудачам, также, вероятно, с целью приуменьшить последствия длительной войны", - добавляют в отчете.

Основные выводы Института изучения войны:

  • Путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, что еще больше свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах.
  • Путин ужесточил существующую российскую информационную операцию, направленную на уменьшение помощи Западу в сфере безопасности для Украины.
  • Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов попытался возродить развенчанный российский нарратив о том, что Кремль ворвался в Украину, чтобы "предотвратить нападение" Украины на оккупированные Россией Донбасс и Крым.
  • В Кремле утверждали, что министр обороны России Сергей Шойгу второй раз за неделю посетил передовую в Украине, вероятно, чтобы предотвратить критику о том, что Шойгу не является лидером военного времени.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает пытаться повысить важность военной компании, чтобы утвердиться как центральная фигура ультранационалистического провоенного общества России.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с представителями России по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Российские войска продолжали наносить ограниченные контратаки на линии Кременна-Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска ужесточают меры безопасности в Херсонской области и Крыму, опасаясь контрнаступательных операций Украины.
  • Высокопоставленный российский чиновник опроверг заявления о второй волне мобилизации на фоне продолжающихся усилий по криптомобилизации.
  • Украинские партизаны продолжали наносить удары по российским оккупантам и коллаборантам.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили уже более 100 тысяч российских оккупантов.

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