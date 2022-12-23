Путин пытается снять с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится поскорее прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время, как указывают аналитики, диктатор подчеркивает, что РФ не будет увеличивать темпы "СВО", поскольку это приведет к "неоправданным потерям".

"Эти заявления являются частью консолидированных усилий, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше идет на большие жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля", - объясняют в ISW.

Специалисты напомнили, что армия России не одержала никаких значительных побед в Украине после захвата Лисичанска 3 июля.

"Путин и чиновники министерства обороны РФ неоднократно выступали в последние дни и предлагали расплывчатые оправдания военным неудачам, также, вероятно, с целью приуменьшить последствия длительной войны", - добавляют в отчете.

Основные выводы Института изучения войны: