Истерика Путина. Аналитики ISW проанализировали реакцию России на передачу Украине ЗРК Patriot

На фоне решения Вашингтона о передаче Киеву ЗРК Patriot Владимир Путин увеличил количество заявлений, направленных на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин начал истерически обвинять США в "затягивании" войны и пытался убедить, что американские системы ПРО "не будут выполнять" оборонные цели.

В свою очередь Кремль долгое время фальшиво выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию, указывают в отчете ISW.

Вместо этого, как объяснили специалисты, система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от ракетных атак РФ, которые направлены на причинение страданий гражданскому населению.