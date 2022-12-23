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Истерика Путина. Аналитики ISW проанализировали реакцию России на передачу Украине ЗРК Patriot

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 05:15
Истерика Путина. Аналитики ISW проанализировали реакцию России на передачу Украине ЗРК Patriot Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На фоне решения Вашингтона о передаче Киеву ЗРК Patriot Владимир Путин увеличил количество заявлений, направленных на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин начал истерически обвинять США в "затягивании" войны и пытался убедить, что американские системы ПРО "не будут выполнять" оборонные цели.

В свою очередь Кремль долгое время фальшиво выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию, указывают в отчете ISW.

Вместо этого, как объяснили специалисты, система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от ракетных атак РФ, которые направлены на причинение страданий гражданскому населению.

"Patriot также помешает попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях", - добавили в Институте изучения войны.

Напомним, CNN пишет, что Соединенные Штаты уже в ближайшее время начнут обучение украинским военным управлению ЗРК Patriot.

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