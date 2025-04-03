Путин рассчитывает на уступки Трампа по Украине, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин все еще ожидает, что президент США Дональд Трамп примет его требования по миру с Украиной. Но в то же время Москва готова продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Неназванные источники издания в Москве рассказали, что глава Кремля понимает, что Трамп - это лучший шанс положить конец войне при помощи дипломатии.

Также, по словам собеседников Bloomberg, Россию якобы не беспокоит угрозы Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в вопросе прекращения огня.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что его страна якобы "предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску урегулирования".

"Все предпочли бы не ссориться, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными - вот что мы имеем с нынешней американской администрацией", - уточнил он.

Bloomberg напоминает, что Кремль ожидает от США новых уступок - ослабления санкций и приостановки поставок оружия в Украину. В частности, Россия для прекращения огня с Украиной в Черном море потребовала снова подключить к международной системе обмена информацией SWIFT один из крупнейших государственных банков.

При этом издание обращает внимание, что хотя Трамп уже пошел на уступки многим требованиям России, согласие на все условия Путина рискует навлечь на президента США обвинения в слабости. Тем не менее, он сделал прекращение войны одним из своих главных предвыборных обещаний.