Путін розраховує на поступки Трампа щодо України, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін все ще очікує, що президент США Дональд Трамп прийме його вимоги щодо миру з Україною. Але водночас Москва готова продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Неназвані джерела видання в Москві розповіли, що глава Кремля розуміє, що Трамп - це найкращий шанс покласти край війні за допомогою дипломатії.

Також, за словами співрозмовників Bloomberg, Росію нібито не турбують погрози Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в питанні припинення вогню.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що його країна нібито "воліла б продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання".

"Усі воліли б не сваритися, а розмовляти, і не тільки розмовляти, а й бути почутими - ось що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - уточнив він.

Bloomberg нагадує, що Кремль очікує від США нових поступок - ослаблення санкцій і припинення поставок зброї в Україну. Зокрема, Росія для припинення вогню з Україною в Чорному морі вимагає знову підключити до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT один з найбільших державних банків.

При цьому видання звертає увагу, що хоча Трамп уже пішов на поступки багатьом вимогам Росії, згода на всі умови Путіна ризикує накликати на президента США звинувачення в слабкості. Проте, він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок.