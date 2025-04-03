Путін розраховує на поступки Трампа щодо України, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін все ще очікує, що президент США Дональд Трамп прийме його вимоги щодо миру з Україною. Але водночас Москва готова продовжувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Неназвані джерела видання в Москві розповіли, що глава Кремля розуміє, що Трамп - це найкращий шанс покласти край війні за допомогою дипломатії.
Також, за словами співрозмовників Bloomberg, Росію нібито не турбують погрози Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в питанні припинення вогню.
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що його країна нібито "воліла б продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання".
"Усі воліли б не сваритися, а розмовляти, і не тільки розмовляти, а й бути почутими - ось що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - уточнив він.
Bloomberg нагадує, що Кремль очікує від США нових поступок - ослаблення санкцій і припинення поставок зброї в Україну. Зокрема, Росія для припинення вогню з Україною в Чорному морі вимагає знову підключити до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT один з найбільших державних банків.
При цьому видання звертає увагу, що хоча Трамп уже пішов на поступки багатьом вимогам Росії, згода на всі умови Путіна ризикує накликати на президента США звинувачення в слабкості. Проте, він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок.
Вимоги Росії
Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про те, що його країна нібито "не може прийняти" пропозиції США щодо завершення війни проти України.
Чиновник поскаржився, що такі пропозиції "не вирішують проблем, пов'язаних із першопричиною конфлікту".
При цьому російський диктатор Володимир Путін відмовляється без умов навіть припиняти вогонь у Чорному морі. Зокрема, він захотів, щоб росіяни проводили інспекцію українських зерновозів.
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