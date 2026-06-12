Путин рассказал, сколько оккупантов РФ стянула на фронт

"У нас там большая группировка, более 700 тысяч человек", - заявил диктатор.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что российская армия ежемесячно теряет на фронте от 30 до 35 тысяч военных.

Он также отмечал, что на отдельных участках фронта соотношение потерь между украинскими и российскими силами составляет 1 к 8 в пользу Украины.

Кроме этого, руководительница британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 500 тысяч военных. По ее словам, российский диктатор сейчас "отступает на поле боя".