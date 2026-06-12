RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин рассказал, сколько оккупантов РФ стянула на фронт

17:28 12.06.2026 Пт
1 мин
Диктатор назвал российскую группировку "большой"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на фронте в Украине сейчас находится более 700 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"У нас там большая группировка, более 700 тысяч человек", - заявил диктатор.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что российская армия ежемесячно теряет на фронте от 30 до 35 тысяч военных.

Он также отмечал, что на отдельных участках фронта соотношение потерь между украинскими и российскими силами составляет 1 к 8 в пользу Украины.

Кроме этого, руководительница британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 500 тысяч военных. По ее словам, российский диктатор сейчас "отступает на поле боя".

В то же время командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что средняя стоимость ликвидации одного российского оккупанта за последний год составила около 918 долларов.

Также РБК-Украина писало, что в России уменьшается количество желающих подписывать контракт с Минобороны РФ для участия в войне против Украины. По сравнению с 2025 годом число таких добровольцев сократилось примерно на 20%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в Украине