Путин раскритиковал Молдову за хранение газа в Украине и нарвался на резкий ответ

Недавно Путин выразил недовольство тем, что Молдова хранит резервы закупаемого у России газа в трубопроводе Украины. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица резко прокомментировала его заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .
"Молдова - независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полны, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности", - сказала Гаврилица.
Отметим, 7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России "посмотреть повнимательнее" и "разобраться", почему Молдова хранит резервы газа в Украине.
Напомним, российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы оседает на территории Украины. После угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.
Позже российский "Газпром" отозвал угрозу сократить поставки газа в Молдову с 28 ноября, но оставил за собой право снизить или прекратить поставки в будущем.
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