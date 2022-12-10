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Путін розкритикував Молдову за зберігання газу в Україні та нарвався на різку відповідь

Фото: прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нещодавно Путін висловив невдоволення тим, що Молдова зберігає резерви газу, що закуповується у Росії, в трубопроводі України. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця різко прокоментувала його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Молдова - незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить. У нас немає сховищ природного газу в Молдові, деяку кількість природного газу ми зберігаємо в Румунії, але там сховища досить повні, тому певну кількість ми зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці", - сказала Гаврилиця.

Зазначимо, 7 грудня президент РФ Володимир Путін доручив Міненерго Росії "подивитися уважніше" і "розібратися", чому Молдова зберігає резерви газу в Україні.

Нагадаємо, російський газовий монополіст заявив, що газ, призначений для Молдови, нібито осідає на території України. Після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну газ у Європі подорожчав на 4%.

Пізніше російський "Газпром" відкликав погрозу скоротити постачання газу до Молдови з 28 листопада, але залишив за собою право зменшити або припинити поставки в майбутньому.

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