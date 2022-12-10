Путін розкритикував Молдову за зберігання газу в Україні та нарвався на різку відповідь

Нещодавно Путін висловив невдоволення тим, що Молдова зберігає резерви газу, що закуповується у Росії, в трубопроводі України. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця різко прокоментувала його заяву.

"Молдова - незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить. У нас немає сховищ природного газу в Молдові, деяку кількість природного газу ми зберігаємо в Румунії, але там сховища досить повні, тому певну кількість ми зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці", - сказала Гаврилиця.

Зазначимо, 7 грудня президент РФ Володимир Путін доручив Міненерго Росії "подивитися уважніше" і "розібратися", чому Молдова зберігає резерви газу в Україні.