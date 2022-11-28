Россия передумала перекрывать газ Молдове, но не исключила этого в будущем

Фото: газ Молдове Россия пока не будет перекрывать (GettyImage)

Российский "Газпром" отозвал угрозу сократить поставки газа в Молдову с 28 ноября, но оставил за собой право снизить или прекратить поставки в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

CNN приводит последнее заявление "Газпрома", где говорится, что молдавская газовая компания "Молдовагаз" не провела согласованные платежи, а заплатила только за поставки в ноябре. При этом "Газпром" обвиняет Молдову в "регулярных нарушениях" платежных обязательств и потому в дальнейшем оставляет за собой право снизить или полностью приостановить поставки в случае нарушения платежей. Однако, по словам Вадима Чебана, главы "Молдовагаза", компания рассчиталась, хотя авансовый ноябрьский счет за газ удвоился - до 42 млн долларов. И это на фоне роста спроса на газ со стороны молдавского анклава Приднестровье, где дислоцируются российские войска.