Россия передумала перекрывать газ Молдове, но не исключила этого в будущем
Российский "Газпром" отозвал угрозу сократить поставки газа в Молдову с 28 ноября, но оставил за собой право снизить или прекратить поставки в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
CNN приводит последнее заявление "Газпрома", где говорится, что молдавская газовая компания "Молдовагаз" не провела согласованные платежи, а заплатила только за поставки в ноябре. При этом "Газпром" обвиняет Молдову в "регулярных нарушениях" платежных обязательств и потому в дальнейшем оставляет за собой право снизить или полностью приостановить поставки в случае нарушения платежей.
Однако, по словам Вадима Чебана, главы "Молдовагаза", компания рассчиталась, хотя авансовый ноябрьский счет за газ удвоился - до 42 млн долларов. И это на фоне роста спроса на газ со стороны молдавского анклава Приднестровье, где дислоцируются российские войска.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. В "Газпроме" обосновали свое решение тем, что "компания "Молдовагаз" устранила нарушения по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре".
Напомним, государственная российская компания "Газпром" недавно обвинила Украину в "оседании" газа, предназначенного для Молдовы, заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.
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