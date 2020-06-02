ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін дозволив застосовувати ядерну зброю у відповідь на загрозу майну Росії

Новини » Політика     02.06.2020 - 17:21
Путін дозволив застосовувати ядерну зброю у відповідь на загрозу майну Росії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Ядерний потенціал можуть застосувати навіть у відповідь на удар з неядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін видав указ про основи російської політики в області ядерного стримування. В документі перераховано обставини, які дозволяють застосування Росією ядерної зброї.

Відповідний указ російського президента розміщений на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави.

При цьому ядерний потенціал можна використовувати навіть у разі нападу на РФ з застосуванням неядерної зброї масового ураження, а також звичайної зброї.

Рішення про застосування ядерної зброї ухвалюється виключно президентом Росії.

Зазначимо, станом на 2017 рік у Росії імовірно знаходилося близько 286 пускових установок ракетних комплексів міжконтинентальних балістичних ракет. У 2018 році у складі стратегічних ядерних сил РФ перебували 1420 ядерних боєзарядів. Крім того, станом на 2018 рік Росія мала 11 атомних підводних човнів з балістичними ракетами.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Криму Антон Кориневич заявляв, що Росія планує перетворити окупований півострів на військову базу з ядерною зброєю.

Крім того, питання контролю над ядерним озброєнням збирався обговорити з Путіним президент США Дональд Трамп.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціяядерное оружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся