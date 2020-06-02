ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин разрешил применять ядерное оружие в ответ на угрозу имуществу России

Новости » Политика     02.06.2020 - 17:21
Путин разрешил применять ядерное оружие в ответ на угрозу имуществу России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ядерный потенциал могут применить даже в ответ на удар из неядерного оружия

Президент России Владимир Путин издал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены обстоятельства, позволяющие применение Россией ядерного оружия.

Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.

Отметим, по состоянию на 2017 год в России предположительно находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет. В 2018 году в составе стратегических ядерных сил РФ находились 1420 ядерных боезарядов. Кроме того, по состоянию на 2018 год Россия имела 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что Россия планирует превратить оккупированный полуостров в военную базу с ядерным оружием.

Кроме того, вопрос контроля над ядерным вооружением собирался обсудить с Путиным президент США Дональд Трамп.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь