Путин разрешил применять ядерное оружие в ответ на угрозу имуществу России

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ядерный потенциал могут применить даже в ответ на удар из неядерного оружия

Президент России Владимир Путин издал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены обстоятельства, позволяющие применение Россией ядерного оружия.

Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.

Отметим, по состоянию на 2017 год в России предположительно находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет. В 2018 году в составе стратегических ядерных сил РФ находились 1420 ядерных боезарядов. Кроме того, по состоянию на 2018 год Россия имела 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что Россия планирует превратить оккупированный полуостров в военную базу с ядерным оружием.

Кроме того, вопрос контроля над ядерным вооружением собирался обсудить с Путиным президент США Дональд Трамп.

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Автор: Дмитрий Левицкий