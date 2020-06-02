Перетворити Крим на військову базу і розширити експансію: у Зеленського назвали цілі Россії

Фото: Антон Кориневич (facebook.com.anton.korynevych)

Кориневич вважає, що у діях РФ домінують виключно військові та політичні інтереси

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що метою Росії є перетворити захоплений Крим на військову базу. А експансію РФ планує розширити за межі Чорного моря.

Про це Антон Кориневич розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Як він повідомив, окупувавши Крим, Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі, що може призвести до наслідків не тільки в Чорноморському регіоні.

"Окупація Росією Криму призвела до різкого збільшення кількості звичайного озброєння та військової техніки в Чорноморському регіоні, що перевищує обмеження, передбачені Договором про звичайні збройні сили в Європі", - сказав Кориневич.

Також він додав, мілітаризація півострова розпочалася майже одразу після незаконної окупації. Вона включала, зокрема, переміщення у Крим військовослужбовців, зброї та військової техніки, у тому числі бойових літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю. Таке ракетне озброєння великої дальності на півострові здатне уразити всю південну частину України та території сусідніх країн.

"У діях Російської Федерації домінують виключно військові та політичні інтереси з метою перетворення захопленого Криму на військову базу разом із намірами Кремля розширити експансію за межі Чорного моря",- наголосив постпред президента України в АРК.

Нагадаємо, вже в цьому році Україна планує затвердити стратегію деокупацію Криму.

Крім того, США вимагають від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.

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Автор: Андрій Козловський