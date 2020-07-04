ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії набула чинності оновлена Конституція, яка обнуляє терміни Путіна

Новини » В світі     04.07.2020 - 06:07
У Росії набула чинності оновлена Конституція, яка обнуляє терміни Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Конституція дозволяє Путіну балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року

У Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на на загальноросійському голосуванні. Відповідний указ напередодні підписав президент Росії Володимир Путін.

Оновлений текст Конституції Росії опубліковано на фіциальной порталі правової інформації.

Одним з пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.

Відзначимо, Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша в світі жінка-космонавт, що отримала за це нагороду ще з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Путін допустив цей варіант, якщо Конституційний суд не визнає його таким, що суперечить положенням основного закону. Після прийняття в березні відповідного законопроекту обома палатами парламенту документ був направлений до Конституційного суду, який виніс висновок про відповідність пропонованих поправок.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками, нова редакція конституції вступають в силу з 4 липня 2020.

Голосування по поправках до Конституції РФ продолжлаось з 25 червня до вечора 1 липня.

Як заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами возили в РФ для участі в цьому референдумі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся