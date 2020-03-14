ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін підписав зміни в російську Конституцію

Новини » В світі     14.03.2020 - 14:58
Путін підписав зміни в російську Конституцію
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Прийнята поправка дозволить Путіну залишатися при владі як мінімум до 2036 року

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про поправку до Конституції РФ, яка розширює президентські повноваження і обнуляє його термін при владі. Документ оприлюднений на порталі правової інформації.

Зміни вводять в російську Конституцію положення про новий орган - Госсовет, а також згадку "предків, які передали ідеали і віру в Бога".

Нагадаємо, 2 березня президент Росії Володимир Путін запропонував свої поправки до Конституції. За даними видання Bloomberg, ініційовані Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша у світі жінка-космонавт, отримала за це нагороду з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Терешкова запропонувала "обнулити" всі президентські терміни Путіна, відкривши йому можливість ще двічі балотуватися на пост глави держави, тобто правити Росією до 2036 року.

Адвокат потерпілих у справі МН17: Путін дав дозвіл на використання "Бука" Комісія ООН щодо Сирії звинуватила Росію у військових злочинах
Новини України Володимир ПутінРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся