Путін підписав зміни в російську Конституцію

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Прийнята поправка дозволить Путіну залишатися при владі як мінімум до 2036 року

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про поправку до Конституції РФ, яка розширює президентські повноваження і обнуляє його термін при владі. Документ оприлюднений на порталі правової інформації.

Зміни вводять в російську Конституцію положення про новий орган - Госсовет, а також згадку "предків, які передали ідеали і віру в Бога".

Нагадаємо, 2 березня президент Росії Володимир Путін запропонував свої поправки до Конституції. За даними видання Bloomberg, ініційовані Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша у світі жінка-космонавт, отримала за це нагороду з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Терешкова запропонувала "обнулити" всі президентські терміни Путіна, відкривши йому можливість ще двічі балотуватися на пост глави держави, тобто правити Росією до 2036 року.