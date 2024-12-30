Путин публично не признает вину РФ в авиакатастрофе AZAL: политолог назвал причину

"Одно дело, если бы это были Китай или США. Хотя по Штатам против извинений могла бы сработать ситуация конфликта. Но статус Азербайджана, как думает Путин, значительно ниже, чем статус России. Поэтому извиняться перед Баку не очень достойно для "сверхдержавы". Это главная причина", - рассказал Фесенко.

Он обратил внимание, что Путин не пойдет на публичные извинения, даже несмотря на то, что у России с Азербайджаном последнее время были дружественные отношения.

В то же время, по мнению политолога, Москва "решится на жест в сторону Баку", но он будет не таким публичным.

"Не Путин лично, а МИД или какое-то ведомство как-то завуалированно извинится перед Азербайджаном и компенсации выплатят. Как раз что касается денег, для России здесь легче всего. И сделано это будет полуофициально и так, что российская пропаганда будет молчать", - добавил собеседник.