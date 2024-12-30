Путин публично не признает вину РФ в авиакатастрофе AZAL: политолог назвал причину

Российский диктатор Владимир Путин не будет публично признавать вину России в падении самолета "Азербайджанских авиалиний". Глава Кремля считает, что Азербайджан ниже статусом, чем РФ.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Одно дело, если бы это были Китай или США. Хотя по Штатам против извинений могла бы сработать ситуация конфликта. Но статус Азербайджана, как думает Путин, значительно ниже, чем статус России. Поэтому извиняться перед Баку не очень достойно для "сверхдержавы". Это главная причина", - рассказал Фесенко.
Он обратил внимание, что Путин не пойдет на публичные извинения, даже несмотря на то, что у России с Азербайджаном последнее время были дружественные отношения.
В то же время, по мнению политолога, Москва "решится на жест в сторону Баку", но он будет не таким публичным.
"Не Путин лично, а МИД или какое-то ведомство как-то завуалированно извинится перед Азербайджаном и компенсации выплатят. Как раз что касается денег, для России здесь легче всего. И сделано это будет полуофициально и так, что российская пропаганда будет молчать", - добавил собеседник.
Напомним, на прошлой неделе в Казахстане разбился самолет “Азербайджанских авиалиний”, который направлялся из Баку в Грозный. Десятки людей погибли. Причиной авиакатастрофы стало то, что российская ПВО подбила борт, когда он летел в районе Грозного.
После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России признания вины, а также компенсаций.
Более детально о том, может ли такой инцидент повлиять на отношения России и Азербайджана, - в материале РБК-Украина.
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