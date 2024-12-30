Путін публічно не визнає провину РФ в авіакатастрофі AZAL: політолог назвав причину

Російський диктатор Володимир Путін не буде публічно визнавати провину Росії в падінні літака "Азербайджанських авіаліній". Глава Кремля вважає, що Азербайджан нижчий за статусом, ніж РФ.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Одна справа, якби це були Китай або США. Хоча щодо Штатів проти вибачень могла б спрацювати ситуація конфлікту. Але статус Азербайджану, як думає Путін, значно нижчий, ніж статус Росії. Тому вибачатися перед Баку не дуже гідно для "наддержави". Це головна причина", - розповів Фесенко.
Він звернув увагу, що Путін не піде на публічні вибачення, навіть незважаючи на те, що в Росії з Азербайджаном останнім часом були дружні відносини.
Водночас, на думку політолога, Москва "зважиться на жест у бік Баку", але він буде не таким публічним.
"Не Путін особисто, а МЗС або якесь відомство якось завуальовано вибачиться перед Азербайджаном і компенсації виплатять. Якраз що стосується грошей, для Росії тут найлегше. І зроблено це буде напівофіційно і так, що російська пропаганда буде мовчати", - додав співрозмовник.
Нагадаємо, минулого тижня в Казахстані розбився літак "Азербайджанських авіаліній", який прямував із Баку до Грозного. Десятки людей загинули. Причиною авіакатастрофи стало те, що російська ППО підбила борт, коли він летів у районі Грозного.
Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав від Росії визнання провини, а також компенсацій.
Більш детально про те, чи може такий інцидент вплинути на відносини Росії та Азербайджану, - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.