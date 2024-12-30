Путін публічно не визнає провину РФ в авіакатастрофі AZAL: політолог назвав причину

"Одна справа, якби це були Китай або США. Хоча щодо Штатів проти вибачень могла б спрацювати ситуація конфлікту. Але статус Азербайджану, як думає Путін, значно нижчий, ніж статус Росії. Тому вибачатися перед Баку не дуже гідно для "наддержави". Це головна причина", - розповів Фесенко.

Він звернув увагу, що Путін не піде на публічні вибачення, навіть незважаючи на те, що в Росії з Азербайджаном останнім часом були дружні відносини.

Водночас, на думку політолога, Москва "зважиться на жест у бік Баку", але він буде не таким публічним.

"Не Путін особисто, а МЗС або якесь відомство якось завуальовано вибачиться перед Азербайджаном і компенсації виплатять. Якраз що стосується грошей, для Росії тут найлегше. І зроблено це буде напівофіційно і так, що російська пропаганда буде мовчати", - додав співрозмовник.