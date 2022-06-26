В США порахували, скільки втрачатиме Росія через заборону імпорту російського золота
Сполучені Штати Америки й низка країн G7 заборонили імпорт російського золота. Росія щорічно втрачатиме близько 19 млрд доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barron's.
Заборона на золото, як відзначив один із представників адміністрації, ще більше ізолює Росію від світової економіки.
"Це ключовий експорт, ключове джерело доходів.Прийняття цього кроку відрізає цей потенціал і є постійною ілюстрацією тих кроків, які G7 може зробити колективно, щоб продовжити ізоляцію Росії та відрізати її від світової економіки", - заявив урядовець.
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, експорт золота приносить Росії близько 19 млрд доларів на рік. Відповідно, заборона імпорту завдасть удару економіці країни-окупанта, яка вже відчуває наслідки виходу близько 1000 компанії із її ринку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Великобританія, США, Канада і Японія ввели заборону на імпорт російського золота в країнах.
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