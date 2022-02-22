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"Путін прорахувався": Джонсон відреагував на визнання Путіним "ЛДНР"

Автор: Кароліна Гайдук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував визнання Володимиром Путіним Луганської та Донецької "народних республік". За його словами, глава Кремля "грубо прорахувався".

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на сайт Sky News.

"Путін вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде врозріз з усім, за що ми боролися в кінці холодної війни, це йде врозріз з сподіваннями українського народу", - сказав прем'єр.

Джонсон підкреслив, що Володимиру Путіну буде важко перемогти українське почуття національної гордості і рішучість захищати свою країну.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР".

Відзначимо, що Великобританія готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Вони набудуть чинності вже 22 лютого.

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ВеликобританіяБорис Джонсон