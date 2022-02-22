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"Путин просчитался": Джонсон отреагировал на признание Путиным "ЛДНР"

Автор: Каролина Гайдук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал признание Владимиром Путиным Луганской и Донецкой "народных республик". По его словам, глава Кремля "грубо просчитался".

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на сайт Sky News.

"Путин считает, что Украина не имеет реального права на существование как суверенная, независимая страна. Но это идет вразрез со всем, за что мы боролись в конце холодной войны, это идет вразрез с чаяниями украинского народа", - сказал премьер.

Джонсон подчеркнул, что Владимиру Путину будет трудно победить украинское чувство национальной гордости и решимость защищать свою страну.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, что Великобритания готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР". Они вступят в силу уже 22 февраля.

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ВеликобританияБорис Джонсон