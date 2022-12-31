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Будем помогать до победы. Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении

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Франция, Суббота 31 декабря 2022 22:06
Будем помогать до победы. Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, во время новогоднего обращения президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine.

Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.

"Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он.

Напомним, на днях глава Минобороны Франции приезжал в Киев обсудить военную поддержку Украины.

Ранее мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Макроном по поводу "гарантий" для РФ.

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