Будем помогать до победы. Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении
Сегодня, 31 декабря, во время новогоднего обращения президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine.
Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.
"Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он.
Напомним, на днях глава Минобороны Франции приезжал в Киев обсудить военную поддержку Украины.
Ранее мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Макроном по поводу "гарантий" для РФ.
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