Будем помогать до победы. Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении

Сегодня, 31 декабря, во время новогоднего обращения президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine .

Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.