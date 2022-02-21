Путін може визнати "ЛДНР": з'явилася перша реакція України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що російський президент Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз всі повинні холоднокровно фокусуватися на зусиллях деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він.
Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
А переговорник Росії у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбас на будь-яких умовах.