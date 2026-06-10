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Дроны "минуснули" оккупанта, который отчитывался Путину о "взятии" Северска (видео)

19:18 10.06.2026 Ср
2 мин
Что известно о россиянине, который получил награду от Путина за Северск?
aimg Мария Науменко
Дроны "минуснули" оккупанта, который отчитывался Путину о "взятии" Северска (видео) Фото: Путин награждает Нарана Очир-Горяева медалью "Золотая Звезда" героя России (росСМИ)
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Украинские дроны ликвидировали российского командира Нарана Очир-Горяева, который получил звание Героя России после доклада Путину о штурме Северска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Мадяр" обнародовал видео ликвидации российского военного и заявил, что речь идет об одном из участников штурма Северска в Донецкой области.

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"Пилоты 20 обр СБС "К-2" отпели интересного типа, "освободителя" Северска, который докладывал бункерному деду", - написал он.

Речь идет о старшем лейтенанте Наране Очир-Горяеве. Он служил в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и получил звание Героя России за руководство штурмовыми действиями при захвате Северска.

В декабре 2025 года Очир-Горяев лично докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ходе боев, а через несколько дней получил от него медаль "Золотая Звезда".

Это не единственный российский военный, который погиб в последние дни. В частности, 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3.

По данным российских медиа, водитель погиб на месте, а ряд источников предположил, что жертвой мог стать 62-летний генерал-лейтенант армии РФ. Официально российские власти его личность не раскрыли.

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