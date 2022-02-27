Боррель запропонував направити екстрену допомогу ЄС для "героїчної української армії"

Віце-президент Європейської комісії із зовнішньої політики Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС через триваючу серйозну агресію Росії проти України. На зустрічі буде обговорена допомога Україні та відключення Росії від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля.

Напередодні зустрічі Боррель сказав: "я запропоную міністрам використовувати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони спрямовані на фінансування поставок летальних матеріалів для героїчної української армії, яка чинить запеклий опір російським окупантам, а також забезпечення терміново необхідних нелетальних матеріалів, таких як паливо".

Пропозиція ля послідувала за прямим запитом, зробленим міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Боррель також обговорить з міністрами закордонних справ ЄС заяву про жорсткі економічні санкції, зроблену вчора низкою країн і Єврокомісією. До них відносяться виключення певної кількості російських банків з SWIFT, запобігання використання Центральним банком Росії своїх міжнародних резервів і дії проти людей і організацій, які сприяють війні в Україні і шкідливої діяльності російського уряду.

Верховний представник ЄС також висуне ряд можливих додаткових заходів з надання допомоги народу України перед обличчям безглуздої агресії з боку Росії, наголошується в повідомленні.