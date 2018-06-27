Столтенберг заявив, що РФ не має права втручатися у питання членства України та Грузії в НАТО

Столтенберг заявив, що Росія не має права вирішувати, що повинні робити її сусіди

Російська Федерація (РФ) не має права втручатися у питання членства України та Грузії в НАТО. Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю DW.

"Ми підтримуємо їхнє (України та Грузії, - ред.) прагнення до трансатлантичної інтеграції, ми співпрацюємо з Грузією і надаємо їй допомогу у проведенні реформ, ми підтримуємо також Україну. Питання про членство в НАТО цих двох країн вирішуватимуть лише вони самі разом із 29 членами Альянсу, ніхто крім них не зможе втрутитися в цей процес або його заблокувати. Росія не має права вирішувати, що повинні робити її сусіди", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомляв, що Північноатлантичний альянс (НАТО) і окремі країни-союзниці будуть далі шукати шляхи допомоги Україні.