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Глава Пентагону розповів, яка зброя стане для України вирішальною в битві з РФ на Донбасі

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П'ятниця 29 квітня 2022 06:47
Глава Пентагону розповів, яка зброя стане для України вирішальною в битві з РФ на Донбасі Фото: глави Міноборони Канади і США Аніта Ананд і Ллойд Остін (defense.gov)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про важливість у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі мати зброю, здатну бити на далекі відстані. Глава Пентагону вважає, що такі засоби ураження стануть вирішальними в наступній битві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони США на спільному брифінгу з канадським колегою Анітою Ананд.

Глава Пентагону заявив, що враховуючи щільну забудову на Донбасі, протистояти просуванню противника і не допускати його захід в населені пункти ефективніше, завдаючи ударів заздалегідь, щоб не доходило до вуличних боїв. Для цього ЗСУ потрібна відповідна зброя.

"Що буде вирішальним у цій наступній битві, це вогонь на далекі відстані", - сказав він.

Також Остін наголосив, що президент США Джо Байден запросив у Міноборони 16 мільярдів доларів для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні".

"Цей додатковий запит включає в себе ще 6 мільярдів доларів для ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки України, яка допомагає нам закуповувати зброю і системи для України", - сказав глава Пентагону.

Міністр також закликав Конгрес скоріше схвалити запит про надання Україні 33 мільярди доларів.

У Пентагоні додали, що Штати поставлятимуть Україні зброю настільки швидко, наскільки це можливо.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про створення міжнародної контактної групи з питань оборони України за участю понад 40 країн.

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