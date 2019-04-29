ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Першими російські паспорти отримають бойовики, - МінТОТ

Новини » Політика    29.04.2019 - 08:25
Першими російські паспорти отримають бойовики, - МінТОТ
Фото: Георгій Тука (з відкритих джерел)

Російські окупанти вже склали перші списки на отримання паспортів

Російська Федерація планує видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донбасу в декілька етапів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки в ефірі obozTV.

За словами Туки, в першу чергу російські паспорти будуть видані бойовикам, які перебувають у складі першого у другого армійський корпусів так званих "Донецької та Луганської народних республік". Друга хвиля паспортизації торкнеться місцевих чиновників, які перейшли на сторону окупанта, а потім паспорти будуть видаватися іншим бажаючим.

Також Тука зазначив, що процес паспортизації вже розпочато, перші списки були складені три місяці тому.

Заступник міністра впевнений, що Росія використає паспортизацію населення окупованих територій, щоб отримати нову можливість відкрито використовувати власні збройні сили під виглядом "захисту громадян РФ".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.

Зеленський прокоментував можливе спрощення видачі паспортів РФ РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, - Кулеба
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Російська ФедераціяпаспортМінТОТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся