Першими російські паспорти отримають бойовики, - МінТОТ

Фото: Георгій Тука (з відкритих джерел)

Російські окупанти вже склали перші списки на отримання паспортів

Російська Федерація планує видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донбасу в декілька етапів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки в ефірі obozTV.

За словами Туки, в першу чергу російські паспорти будуть видані бойовикам, які перебувають у складі першого у другого армійський корпусів так званих "Донецької та Луганської народних республік". Друга хвиля паспортизації торкнеться місцевих чиновників, які перейшли на сторону окупанта, а потім паспорти будуть видаватися іншим бажаючим.

Також Тука зазначив, що процес паспортизації вже розпочато, перші списки були складені три місяці тому.

Заступник міністра впевнений, що Росія використає паспортизацію населення окупованих територій, щоб отримати нову можливість відкрито використовувати власні збройні сили під виглядом "захисту громадян РФ".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.