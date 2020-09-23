ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін запропонував скасувати санкції через пандемію

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Росії Володимир Путін запропонував скасувати введені санкції у світовій економіці у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. За його словами, це допоможе відновити глобальне зростання та знизити безробіття.

Популярні новини

Про це Путін заявив під час виступу на 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Він закликав розглянути можливість введення "зелених коридорів", що звільняють від санкцій товари першої необхідності, продовольства, ліків, засобів індивідуального захисту, необхідних для боротьби з пандемією.

"Розчищення від обмежень і санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття", - сказав Путін.

Нагадаємо, 10 вересня Європейський союз офіційно продовжив на півроку санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

При цьому Європарламент також закликав ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також РБК-Україна писало, що США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСанкції