Влада США працює над створенням коаліції проти "Північного потоку-2"

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Влада Сполучених Штатів Америки працює над створенням коаліції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Таким чином у США планують зашкодити закінченню будівництва газопроводу.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню Bild.

Він також висловив надію, що уряд Німеччини відмовиться від російського газопроводу, дивлячись на ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

"Ми сподіваємося, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" не буде завершено, ми працюємо над тим, щоб переконатися, що буде створена коаліція, щоб перешкодити цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої ж думки через те, що сталося з Навальним. Або через реальні наслідки для безпеки у зв'язку із залежністю від російського газу", - сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав посилити санкції проти Росії та зупинити "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" Німеччина запропонувала США угоду.

Зазначимо, Навального отруїли в Сибіру отрутою класу "Новачок". Міжнародна спільнота вважає, що до інциденту міг бути причетний Кремль.