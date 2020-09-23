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Путин предложил отменить санкции из-за пандемии

Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин предложил отменить введенные санкции в мировой экономике в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. По его словам, это поможет восстановить глобальный рост и снизить безработицу.

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Об этом Путин заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он призвал рассмотреть возможность введения "зеленых коридоров", освобождающих от санкций товары первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией.

"Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал Путин.

Напомним, 10 сентября Европейский союз официально продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

При этом Европарламент также призвал ЕС усилить санкции против Кремля и заблокировать газопровод "Северный поток-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Также РБК-Украина писало, что США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2".

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