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Путін привітав українців з Днем перемоги

Новини » Політика    08.05.2019 - 13:10
Путін привітав українців з Днем перемоги
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін звернувся з привітаннями до народу України

Президент Росії Володимир Путін привітав народ України з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідне привітання опубліковано на сайті Кремля.

Путін у зверненні назвав День перемоги спільним святом для Росії та України. Він також зазначив, що народи обох країн мають "відстоювати правду про доленосні події спільної історії, протидіяти будь-яким спробам розпалювання міжнаціональної ворожнечі і відродження фашистської ідеології".

"Переконаний, що народи Росії та України повинні свято берегти і пам'ятати заповідані нашими батьками і дідами традиції братської дружби і взаємовиручки, які допомогли нам разом прийти до славної Перемоги. Бажаю ветеранам Великої Вітчизняної війни доброго здоров'я, бадьорості духу і довголіття, а всім громадянам України - миру і благополуччя", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилила охорону кордонів напередодні Дня перемоги, щоб, зокрема, не пустити до країни скандальних байкерів з клубу "Нічні вовки".

Зазначимо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації.

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