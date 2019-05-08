ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин поздравил украинцев с Днем победы

Новости » Политика    08.05.2019 - 13:10
Путин поздравил украинцев с Днем победы
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин обратился с поздравлениями к народу Украины

Президент России Владимир Путин поздравил народ Украины с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин в обращении назвал День победы общим праздником для России и Украины. Он также отметил, что народы обеих стран должны "отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии".

"Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе. Желаю ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины - мира и благополучия", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилила охрану границ накануне Дня победы, чтобы, в частности, не пустить в страну скандальных байкеров из клуба "Ночные волки".

Отметим, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации.

В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта
Новости Украины Владимир Путин9 Маяпоздравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь