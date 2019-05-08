Путин поздравил украинцев с Днем победы

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин обратился с поздравлениями к народу Украины

Президент России Владимир Путин поздравил народ Украины с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин в обращении назвал День победы общим праздником для России и Украины. Он также отметил, что народы обеих стран должны "отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии".

"Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе. Желаю ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины - мира и благополучия", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилила охрану границ накануне Дня победы, чтобы, в частности, не пустить в страну скандальных байкеров из клуба "Ночные волки".

Отметим, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации.