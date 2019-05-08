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Україна посилила охорону кордонів напередодні Дня перемоги

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 10:12
Україна посилила охорону кордонів напередодні Дня перемоги
Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Перед Днем перемоги над нацизмом на кордоні посилили заходи безпеки

Напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна посилила заходи безпеки на державному кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що заходи безпеки посилено для запобігання ввезення зброї, боєприпасів, вибухівки, інших засобів терору, а також в'їзду до країни або транзитного проїзду людей з сепаратистськими і екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію. Зокрема, це стосується байкерів з російського клубу "Нічні вовки".

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше в Національній поліції України заявили, що участь у масових заходах 8-9 травня планують прийняти майже 220 тисяч осіб. На початку квітня президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення в 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України".

 

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