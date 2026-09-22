Путин поедет в Китай вместо саммита G20, где ему предлагал встречу Зеленский, - Bloomberg

По информации источников Bloomberg, близких к Кремлю, Путин намерен лично приехать на саммит АТЭС. Если поездка состоится, это будет его первое непосредственное участие во встрече лидеров АТЭС с 2017 года.

Саммит запланирован на 18-19 ноября. Его будет принимать глава КНР Си Цзиньпин в китайском Шэньчжэне.

В то же время, источники издания оценивают шансы на участие Путина в саммите G20 во Флориде как очень низкие.

Почему Путин может не приехать на G20

По данным источников Bloomberg, в Кремле почти не ожидают прогресса в переговорах по прекращению войны до саммита "Группы двадцати". Российские чиновники также якобы все больше разочаровываются в спецпредставителях президентской США Дональда Трампа Стиви Виткоффи и Джареди Кушнери.

Еще одним фактором может стать возможное участие президента Украины Владимира Зеленского. Bloomberg отмечает, что существует риск его появления на саммите G20 в момент.

Путин при этом остается ограниченным в международных поездках из-за санкций, рисков безопасности и ордера на арест, выданный Международным уголовным судом в 2023 году из-за подозрений в незаконной депортации украинских детей.