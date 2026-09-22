Путін поїде в Китай замість саміту G20, де йому пропонував зустріч Зеленський, - Bloomberg

За інформацією джерел Bloomberg, близьких до Кремля, Путін має намір особисто приїхати на саміт АТЕС. Якщо поїздка відбудеться, це буде його перша особиста участь у зустрічі лідерів АТЕС із 2017 року.

Саміт запланований на 18-19 листопада. Його прийматиме голова КНР Сі Цзіньпін у китайському Шеньчжені.

Водночас джерела видання оцінюють шанси на участь Путіна в саміті G20 у Флориді як дуже низькі.

Чому Путін може не приїхати на G20

За даними джерел Bloomberg, у Кремлі майже не очікують прогресу в переговорах щодо припинення війни до саміту "Групи двадцяти". Російські чиновники також нібито дедалі більше розчаровуються у спецпредставниках президентна США Дональда Трампа Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері.

Ще одним фактором може стати можлива участь президента України Володимира Зеленського. Bloomberg зазначає, що існує ризик його появи на саміті G20 в останній момент.

Путін при цьому залишається обмеженим у міжнародних поїздках через санкції, безпекові ризики та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році через підозри у незаконній депортації українських дітей.