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Путин поедет в Китай вместо саммита G20, где ему предлагал встречу Зеленский, - Bloomberg

17:57 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Путин поедет в Китай вместо саммита G20, где ему предлагал встречу Зеленский, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин планирует поездку в Китай на саммит АТЭС, но может пропустить встречу лидеров G20 в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников Bloomberg, близких к Кремлю, Путин намерен лично приехать на саммит АТЭС. Если поездка состоится, это будет его первое непосредственное участие во встрече лидеров АТЭС с 2017 года.

Саммит запланирован на 18-19 ноября. Его будет принимать глава КНР Си Цзиньпин в китайском Шэньчжэне.

В то же время, источники издания оценивают шансы на участие Путина в саммите G20 во Флориде как очень низкие.

Почему Путин может не приехать на G20

По данным источников Bloomberg, в Кремле почти не ожидают прогресса в переговорах по прекращению войны до саммита "Группы двадцати". Российские чиновники также якобы все больше разочаровываются в спецпредставителях президентской США Дональда Трампа Стиви Виткоффи и Джареди Кушнери.

Еще одним фактором может стать возможное участие президента Украины Владимира Зеленского. Bloomberg отмечает, что существует риск его появления на саммите G20 в момент.

Путин при этом остается ограниченным в международных поездках из-за санкций, рисков безопасности и ордера на арест, выданный Международным уголовным судом в 2023 году из-за подозрений в незаконной депортации украинских детей.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США. По его словам, возможность встречи уже обсуждали российские представители с американскими переговорщиками.

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров называл "положительным сигналом" подход США к мирному процессу. Он утверждал, что Москва положительно воспринимает готовность Вашингтона учитывать ситуацию во время переговоров на фронте.

Сам Трамп ранее заявлял, что готов встретиться с Путиным после того, как Москва согласится на завершение войны против Украины.

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