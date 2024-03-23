Путин повторил вброс, что причастные к теракту в Подмосковье якобы хотели сбежать в Украину

Российский диктатор Владимир Путин повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой хотели бежать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.
Путин утверждает, что якобы были задержаны 11 человек, четыре из них - непосредственные исполнители. Диктатор заявил, что террористы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
"Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", - заявил диктатор.
Напомним, сегодня российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокусе Сити Холе" в Подмосковье.
Следственный комитет РФ утверждает, что у злоумышленников якобы были контакты в Украине и они собирались перейти границу.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отбросил заявления ФСБ и подчеркнул, что российский режим хочет притянуть "украинский след".
Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта, но затем россМИ заявили, что все задержанные - россияне.
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". Первоначально сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших людях.
По состоянию на 12:00, по данным Следственного комитета РФ, известно о 115 погибших и более 100 пострадавших.
Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.
В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.
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