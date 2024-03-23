Путін повторив вкид, що причетні до теракту у Підмосков'ї нібито хотіли втекти в Україну

Путін стверджує, що нібито було затримано 11 осіб, четверо з них буцімто - безпосередні виконавці. Диктатор заявив, що терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

"Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону", - заявив диктатор.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокусі Сіті Холі" у Підмосков'ї.

Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечив заяви ФСБ і наголосив, що російський режим хоче притягнути "український слід".

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.