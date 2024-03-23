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В России заявили, что к теракту в Подмосковье причастны таджики (фото)

Москва, Суббота 23 марта 2024 09:17
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В России заявили, что к теракту в Подмосковье причастны таджики (фото) Фото: Россия утверждает, что к теракту в Подмосковье причастны таджики (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что якобы граждане Таджикистана причастны к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В сети появились фото предполагаемых подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Как отмечают росСМИ, в Брянской области якобы задержаны двое подозреваемых. Автомобиль с возможными нападающими задержали недалеко от границы Беларуси и Украины. Как пишут в сети, в авто было шесть человек, четырем вроде бы удалось скрыться.

При этом российские СМИ "повесили" ответственность за стрельбу на граждан Таджикистана. Как пишут в сети, российские силовики разослали ориентировку с фото возможных нападающих. Среди них:

  • Шохинджонн Сафолзода, 21 год;
  • Рустам Назаров, 29 лет;
  • Ривожидин Исмонов, 51 год;
  • Махмадрасул Насридинов, 37 лет.

Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях РФ.

Стоит отметить, что МИД Таджикистана уже отреагировал на заявления росСМИ. Там заявили, что не получали от Москвы официальную информацию.

"Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В связи с этим просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России", - говорится в сообщении.

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". Первоначально сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших людях.

По состоянию на утро 23 марта росСМИ сообщают о 83 погибших.

Ряд СМИ заявили о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

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