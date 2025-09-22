Путин вернулся к ядерным угрозам Западу: пугает ответом "не словом, а силой"

Диктатор цинично сказал, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать". По его словам, Москва якобы неоднократно выдвигала идеи для того, чтобы исправить ситуацию, но "внятного отклика" от Запада не было.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому - наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что отказ от моратория на развертывание наземных ракет был "вынужденным шагом", поскольку в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разместили "аналогичные вооружения американского и иного западного производства".