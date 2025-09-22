RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин вернулся к ядерным угрозам Западу: пугает ответом "не словом, а силой"

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин грозится ответить на любую "угрозу со стороны Запада" не словом, а военной силой. Он уверен в "надежности" российского ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Кремля на совещании с членами Совбеза РФ.

Диктатор цинично сказал, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать". По его словам, Москва якобы неоднократно выдвигала идеи для того, чтобы исправить ситуацию, но "внятного отклика" от Запада не было. 

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому - наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности", - добавил Путин. 

Он нафантазировал, что отказ от моратория на развертывание наземных ракет был "вынужденным шагом", поскольку в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разместили "аналогичные вооружения американского и иного западного производства". 

Провокации России

Напомним, российский диктатор Владимир Путин начал снова угрожать странам Запада ядерным оружием на фоне нескольких вопиющих провокаций РФ против стран НАТО.

В частности, в ночь на 10 сентября 19 российских беспилотников атаковали территорию Польши. Силы ПВО сумели уничтожить только четыре дрона.

Также на прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. На этом фоне Таллин запросил консультации с НАТО.

Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияЯдерное оружие