ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Молдова отзывает своего посла из РФ после инцидента с падением дрона

14:45 10.08.2026 Пн
1 мин
Что известно о беспилотнике, который взорвался на территории республики?
aimg Юлия Капитонова
Молдова отзывает своего посла из РФ после инцидента с падением дрона Фото: Вполне вероятно, это был "дрон-ракет" (Stefan Voda)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Власти Молдовы осуждают нарушение воздушного пространства их страны, в результате которого возле населенного пункта Крокмаз Штефан-Водского района разразился дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз Штефан-Водасского района.

Именно там летательный аппарат типа "дрон-ракета" не только упал, но и взорвался.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД страны.

Кроме того, там напомнили, что Кишинев осуждает захватническую войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности всего региона.

"В этом контексте Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдовы в Москве для консультаций", - подытожили в ведомстве.

Что известно о падении дрона в Молдове

9 августа в Молдове раздался мощный взрыв, после которого вспыхнула сухая растительность.

Чуть позже на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Согласно данным полиции в результате падения объекта и его возгорания никто не пострадал.

В полиции Молдовы заявили, что взорвавшийся на территории страны аппарат 9 августа является первым такого типа - его характеризуют как "дрон-ракету".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Молдова Дрони Атака дронов
Новости
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов