Молдова отзывает своего посла из РФ после инцидента с падением дрона

Власти Молдовы осуждают нарушение воздушного пространства их страны, в результате которого возле населенного пункта Крокмаз Штефан-Водского района разразился дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз Штефан-Водасского района.

Именно там летательный аппарат типа "дрон-ракета" не только упал, но и взорвался.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД страны.

Кроме того, там напомнили, что Кишинев осуждает захватническую войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности всего региона.

"В этом контексте Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдовы в Москве для консультаций", - подытожили в ведомстве.