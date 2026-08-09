В Молдове раздался взрыв: на месте обнаружили обломки боевого дрона

В Молдове вблизи села Крокмаз Штефан-Водского района 9 августа прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнула сухая растительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.md .

Что известно о взрыве

Сообщение о мощном взрыве вблизи населенного пункта Крокмаз поступило в полицию Штефан-Воды около 13:20. После взрыва начался пожар растительности.

По предварительной информации, на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Полиция установила, что в результате падения объекта и возгорания никто не пострадал.

На место происшествия выехали все профильные подразделения для установления обстоятельств, причин взрыва и ликвидации пожара. Туда же направляются специалисты отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции.

Более подробную информацию правоохранители предоставят после визуального осмотра, а впоследствии - после специализированной экспертизы.