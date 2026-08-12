Не такой, как предыдущие: Молдова окончательно определила, чей дрон взорвался у Крокмаза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, передает newsmaker.md.

Что установили молдавские специалисты

По словам Носатого, специалисты уже изучают упавший дрон, который взорвался вблизи села Крокмаз. По предварительной информации это российский беспилотник.

Точную модель БпЛА установят позже – после этого министр обещает обнародовать всю информацию об инциденте.

Отдельно министр обратил внимание на то, что эта модель дрона более продвинутая по сравнению с теми, которые раньше оказывались на территории Молдовы.

"Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы. Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны - это угроза безопасности граждан. Относительно инцидента в Крокмазе - наши специалисты изучают взрывной объект и, по предварительной информации, это российский дрон.

Проблемы с противовоздушной обороной

Министр признал, что радары, которыми пользуется Национальная армия Молдовы для защиты населения от дронов, пока не покрывают все воздушное пространство страны. Он напомнил, что оборонный бюджет Молдовы – "самый маленький в Европе".

В то же время молдавская армия уже закупает средства ПВО - для того, чтобы не только обнаруживать, но и сбивать залетающие на территорию страны вражеские дроны.

"Российская агрессия против Украины продолжает угрожать и нашей безопасности, поэтому мы должны продолжать инвестировать в оборонные возможности армии", - добавил министр.