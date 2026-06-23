Путин пожаловался на подготовку Запада к войне с РФ: Сталина тоже обвиняли

"Теперь открыто на Западе говорят, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты. Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации государств руководители стран НАТО и ЕС, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - пожаловался диктатор.

По его словам, Запад вначале якобы создает угрозы для России и "вынуждает" ее предпринимать действия. А после этого россиян "обвиняют во всех смертных грехах".

"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против коллективного Запада", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что Россия выступает за "равную и неделимую безопасность для всех". Но она готова "оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы".

Стоит заметить, что Вторая мировая война началась с агрессии нацистской Германии и Советского Союза, которые фактически поделили Польшу между собой.

Подготовка России к войне с НАТО

Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно говорили о том, что через несколько лет Россия может быть готова к нападению на страны НАТО.