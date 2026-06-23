RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин пожаловался на подготовку Запада к войне с РФ: Сталина тоже обвиняли

16:08 23.06.2026 Вт
2 мин
Диктатор обвинил Запад в "схеме агрессии", которой пользуется он сам
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российскому диктатору Владимиру Путину "не нравится", что страны Запада открыто говорят о подготовке к войне на случай возможной агрессии Москвы. В качестве "оправдания" он вспомнил об Иосифе Сталине.

Как передает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время выступления перед выпускниками высших военно-учебных заведений РФ.

"Теперь открыто на Западе говорят, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты. Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации государств руководители стран НАТО и ЕС, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - пожаловался диктатор.

По его словам, Запад вначале якобы создает угрозы для России и "вынуждает" ее предпринимать действия. А после этого россиян "обвиняют во всех смертных грехах".

"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против коллективного Запада", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что Россия выступает за "равную и неделимую безопасность для всех". Но она готова "оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы".

Стоит заметить, что Вторая мировая война началась с агрессии нацистской Германии и Советского Союза, которые фактически поделили Польшу между собой.

Читайте также: Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию

Подготовка России к войне с НАТО

Стоит заметить, что в странах Европы уже неоднократно говорили о том, что через несколько лет Россия может быть готова к нападению на страны НАТО.

В частности, по данным литовских спецслужб, Россия может быть полностью готова к войне с Североатлантическим альянсом уже через шесть лет.

При этом, как отмечал в интервью РБК-Украина высший военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Россия стремиться вернуть под свой контроль те территории, которыми она владела до краха СССР.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияСталинВойна в Украине