Путін поскаржився на підготовку Заходу до війни з РФ: Сталіна теж звинувачували

Російському диктатору Володимиру Путіну "не подобається", що країни Заходу відкрито говорять про підготовку до війни на випадок можливої агресії з боку Москви. Як "виправдання" він згадав про Йосипа Сталіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Путін заявив під час виступу перед випускниками вищих військово-навчальних закладів РФ.
"Тепер на Заході відкрито заявляють, що вони готуються до війни з нами, збільшують військові та наступальні бюджети. Для обґрунтування таких витрат і радикальної мілітаризації держав керівники країн НАТО та ЄС, як і раніше, використовують брехливі заяви про нібито російську військову загрозу", - поскаржився диктатор.
За його словами, Захід спочатку нібито створює загрози для Росії та "змушує" її вживати заходів. А після цього росіян "звинувачують у всіх смертних гріхах".
"Навіть після віроломного нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року Захід, гітлерівська Німеччина, намагалися звинуватити СРСР і Сталіна в агресії проти колективного Заходу", - додав Путін.
Він вигадав, що Росія виступає за "рівну й неподільну безпеку для всіх". Але вона готова "оперативно й адекватно відповісти на будь-які зовнішні та внутрішні загрози".
Варто зауважити, що Друга світова війна розпочалася з агресії нацистської Німеччини та Радянського Союзу, які фактично поділили Польщу між собою.
Варто зауважити, що в країнах Європи вже неодноразово говорили про те, що через кілька років Росія може бути готова до нападу на країни НАТО.
Зокрема, за даними литовських спецслужб, Росія може бути повністю готова до війни з Північноатлантичним альянсом уже через шість років.
При цьому, як зазначав у інтерв’ю РБК-Україна вищий військовий чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Росія прагне повернути під свій контроль ті території, якими вона володіла до розпаду СРСР.