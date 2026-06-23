Путін поскаржився на підготовку Заходу до війни з РФ: Сталіна теж звинувачували

Російському диктатору Володимиру Путіну "не подобається", що країни Заходу відкрито говорять про підготовку до війни на випадок можливої агресії з боку Москви. Як "виправдання" він згадав про Йосипа Сталіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Путін заявив під час виступу перед випускниками вищих військово-навчальних закладів РФ.

"Тепер на Заході відкрито заявляють, що вони готуються до війни з нами, збільшують військові та наступальні бюджети. Для обґрунтування таких витрат і радикальної мілітаризації держав керівники країн НАТО та ЄС, як і раніше, використовують брехливі заяви про нібито російську військову загрозу", - поскаржився диктатор.

За його словами, Захід спочатку нібито створює загрози для Росії та "змушує" її вживати заходів. А після цього росіян "звинувачують у всіх смертних гріхах".

"Навіть після віроломного нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року Захід, гітлерівська Німеччина, намагалися звинуватити СРСР і Сталіна в агресії проти колективного Заходу", - додав Путін.

Він вигадав, що Росія виступає за "рівну й неподільну безпеку для всіх". Але вона готова "оперативно й адекватно відповісти на будь-які зовнішні та внутрішні загрози".

Варто зауважити, що Друга світова війна розпочалася з агресії нацистської Німеччини та Радянського Союзу, які фактично поділили Польщу між собою.

Підготовка Росії до війни з НАТО

Варто зауважити, що в країнах Європи вже неодноразово говорили про те, що через кілька років Росія може бути готова до нападу на країни НАТО.