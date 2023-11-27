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Путин усиливает вторжение в Украину, отправляя больше россиян на смерть, - Шаппс

Понедельник 27 ноября 2023 17:37
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Путин усиливает вторжение в Украину, отправляя больше россиян на смерть, - Шаппс Фото: министр обороны Великобритании Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин усиливает свое вторжение, бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Путин усиливает свое вторжение, бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны. Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем успокаиваться", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке, чтобы бороться и побеждать.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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