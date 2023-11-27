Путін посилює вторгнення в Україну, відправляючи більше росіян на смерть, - Шаппс

Російський диктатор Володимир Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Україна потребує непохитної підтримки, щоб боротися і перемагати.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що Лондон надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайну" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

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